العراق وتركيا يؤكدان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري

وذكر بيان لوزارة التخطيط، ورد لـ السومرية نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من المسؤولين ورجال الاعمال الاتراك".وأشار إلى، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية والتجارية".وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا حرصهما الكبير على تعزيز التعاون، والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا".