12752 موكباً خدمياً وعزائياً يشارك في أربعينية الأمام الحسين (ع)

وقال رئيس القسم عقيل عبد الحسين الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم الشعائر والمواكب الحسينية قام بتهيئة غرفة عمل مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة وقيادة العمليات، وفوج الحرمين الشريفين لغرض إنجاز المعاملات الخاصة بأصحاب المواكب وبأقصى سرعة ممكنة".وأضاف: "القسم باشر بإصدار الكفالات القانونية الخاصة بأصحاب المواكب الحسينية والخدمية منذ يوم 25 من شهر محرم الحرام الماضي، واستمر التسجيل لغاية العاشر من صفر الحالي"، مبيناً أن "العدد الكلي للمواكب الحسينية والخدمية المسجلة حالياً بلغ (12752)".وأوضح أن "المواكب التي تنصب سرادق ومخيمات في الشوارع أو الحسينيات لها آلية خاصة بالتعامل وإعطاء بعض التراخيص بالتنسيق مع مديرية الحرمين الشريفين وقيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والعتبتين الحسينية والعباسية المقدستين، بحيث يكون نصب الموكب وتقديم الخِدْمَات لا يتعارض مع مسير الزائرين ولا يسبب زخماً في سير المركبات التي تقدم الخدمة للزائرين".وتابع أن "إصدار الكفالات والهويات والتصاريح لأصحاب المواكب يتم من خلال تسجيل قاعدة بيانات متكاملة عن كفيل الموكب، حيث يجب أن يكون مُعرفاً من قبل ممثلي القسم المتواجدين سواء في العراق أو خارجه"، لافتاً إلى أن "هناك مواكب تأتي لاحقاً فيتم عمل توضيح لها من قبل قسم الشعائر والمواكب الحسينية إلى الجهات المختصة لغرض اكمال معاملاتهم القانونية".