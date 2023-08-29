التعليم تعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية الجديدة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين من خريجي المعاهد من حملة شهادة الدبلوم التقني في الجامعات والكليات ذات التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2024/2023".وأشارت الوزارة الى ان "النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنت قبول (221) طالبا بواقع (204) طالبا ضمن القناة العامة و(17) طالبا ضمن قناة ذوي الشهداء".