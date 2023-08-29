تعرف على أرقام هواتف الخطوط الساخنة في العراق

*الدفاع المدني (مكافحة الحرائق وأعمال الإنقاذ): 115
*الإسعاف (المساعدة في الحالات الصحية الطارئة): 112
*الخدمة الإرشادية (الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات الوطني): 5599
*النجدة (طلب المساعدة والحماية): 104
*الأمن الوطني (للإبلاغ عن الحالات الارهابية والجرائم المنظمة والابتزاز الالكتروني): 131
*جهاز المخابرات الوطني العراقي (للتبليغ عن أي عمليات إرهابية): 400
*مؤسسة السجناء السياسيين (للاستفسار او تقديم شكوى فيما يخص عمل المؤسسة): 5633
* هيئة النزاهة الاتحادية (للإبلاغ عن حالات الفساد المالي والاداري في وزارات الدولة): 154
* وزارة الكهرباء مقر الوزارة (للاستفسار او تقديم شكوى وكلما يتعلق بقطاع الكهرباء): 5608
* كهرباء الرصافة (للاستفسار او تقديم شكوى): 158
* كهرباء مدينة الصدر (للاستفسار او تقديم شكوى): 1012
* كهرباء الكرخ (للاستفسار او تقديم شكوى): 157
* كهرباء المحافظات (للاستفسار او تقديم شكوى فيما يتعلق بالمحافظات فقط، وباستثناء العاصمة بغداد): 159
* أمانة بغداد (للاستفسار او تقديم شكوى): 5628
* محافظة بغداد (للاستفسار او تقديم شكوى): 5635
* مديرية مكافحة الاجرام (المساعدة في حفظ الامن والنظام الداخلي): 533
* الشرطة المجتمعية (المساعدة في حالات العنف الأُسري): 497
* مديرية حماية الأُسرة والطفل (للإبلاغ عن ظاهرة التحرش ضد النساء والفتيات اليافعات وحالات تعذيب): 139
* المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية (الابلاغ عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتعاطي والاتجار): 178
* وزارة الداخلية (إيصال المعلومات الأمنية): 130
* وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (الابلاغ عن اي تحركات او نشاطات ارهابية او الجرائم المنظمة): 144
* وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الشرطة (المساعدة في تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والابلاغ عن الجرائم): 150
* وزارة الداخلية مديرية المرور العامة (الابلاغ عن حالات الابتزاز): 440
* المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع (للإبلاغ عن العصابات الارهابية والجريمة المنظمة وعمليات الخطف والابتزاز): 138
* هيئة الاعلام والاتصالات/ صوت المستهلك (شكوى عن البرنامج والمواد الإعلامية): 5555
* هيئة الاعلام والاتصالات (شكاوى الهاتف النقال): 177
* وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (للاستفسار او متابعة طلبات هيئة الحماية الاجتماعية): 1018