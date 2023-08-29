تعرف على أرقام هواتف الخطوط الساخنة في العراق

*الدفاع المدني (مكافحة الحرائق وأعمال الإنقاذ): 115*الإسعاف (المساعدة في الحالات الصحية الطارئة): 112*الخدمة الإرشادية (الأمانة العامة لمجلس الوزراء / مركز البيانات الوطني): 5599*النجدة (طلب المساعدة والحماية): 104*الأمن الوطني (للإبلاغ عن الحالات الارهابية والجرائم المنظمة والابتزاز الالكتروني): 131*جهاز المخابرات الوطني العراقي (للتبليغ عن أي عمليات إرهابية): 400*مؤسسة السجناء السياسيين (للاستفسار او تقديم شكوى فيما يخص عمل المؤسسة): 5633* هيئة النزاهة الاتحادية (للإبلاغ عن حالات الفساد المالي والاداري في وزارات الدولة): 154* وزارة الكهرباء مقر الوزارة (للاستفسار او تقديم شكوى وكلما يتعلق بقطاع الكهرباء): 5608* كهرباء الرصافة (للاستفسار او تقديم شكوى): 158* كهرباء مدينة الصدر (للاستفسار او تقديم شكوى): 1012* كهرباء الكرخ (للاستفسار او تقديم شكوى): 157* كهرباء المحافظات (للاستفسار او تقديم شكوى فيما يتعلق بالمحافظات فقط، وباستثناء العاصمة بغداد): 159* أمانة بغداد (للاستفسار او تقديم شكوى): 5628* محافظة بغداد (للاستفسار او تقديم شكوى): 5635* مديرية مكافحة الاجرام (المساعدة في حفظ الامن والنظام الداخلي): 533* الشرطة المجتمعية (المساعدة في حالات العنف الأُسري): 497* مديرية حماية الأُسرة والطفل (للإبلاغ عن ظاهرة التحرش ضد النساء والفتيات اليافعات وحالات تعذيب): 139* المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية (الابلاغ عن الجرائم المتعلقة بالمخدرات والتعاطي والاتجار): 178* وزارة الداخلية (إيصال المعلومات الأمنية): 130* وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (الابلاغ عن اي تحركات او نشاطات ارهابية او الجرائم المنظمة): 144* وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الشرطة (المساعدة في تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والابلاغ عن الجرائم): 150* وزارة الداخلية مديرية المرور العامة (الابلاغ عن حالات الابتزاز): 440* المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع (للإبلاغ عن العصابات الارهابية والجريمة المنظمة وعمليات الخطف والابتزاز): 138* هيئة الاعلام والاتصالات/ صوت المستهلك (شكوى عن البرنامج والمواد الإعلامية): 5555* هيئة الاعلام والاتصالات (شكاوى الهاتف النقال): 177* وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (للاستفسار او متابعة طلبات هيئة الحماية الاجتماعية): 1018