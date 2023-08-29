التعليم تصدر تحذيراً يخص القبول في الجامعات الأهلية وتتوعد المخالفين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تدعو الطلبة إلى تجنب أي تعامل بشأن التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية"، محذرة من "ملء استمارات ورقية أو حجز مقاعد أو شراء وصولات خارج منظومة التقديم والقبول المركزي الإلكتروني الذي سيجري إطلاقها في موعدها المناسب".وتوعدت الوزارة، بـ"اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق أية جهة تحاول استغلال موسم التقديم وإيهام الطلبة بالقبول مقابل دفع مبالغ مالية تحت عناوين الأجور الدراسية أو القبولات الأولية".وحثت الطلبة على "اعتماد آليات القبول الإلكتروني المركزي للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية عن طريق بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصرا".