تسبب باحتراق إحدى العجلات.. حادث تصادم يودي بحياة 7 إيرانيين بواسط (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "حادث تصادم بين عجلتين أدى لاحتراق احدى العجلات تسبب بمصرع سبعة اشخاص إيرانيين".وأضاف، أن "العجلة المحترقة كانت تحمل زوار ايرانيين بالقرب من مدينة بدرة في محافظة واسط".