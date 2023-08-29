بالصدمات الكهربائية.. إنقاذ مسن إيراني توقف قلبه في كربلاء

وذكر رئيس الطاقم اختصاصي طب الطوارئ، حسين نزار علي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مركز الحوادث والحالات الحرجة في قسم الطوارئ، إستقبل المريض سعيد مراغي وعمره ( 52 ) عاماً، ليلة أمس بعد وصوله عبر إسعاف عجلة إسعاف، وهو في حالة إغماء وفاقداً للوعي تماماً ، حيث عمل طاقمنا المُساعد، على الإنعاش القلبي الرئوي السريع له بالصدمات الكهربائية المُتكررة الذي استمر لنحو ساعة تقريباً، وعاد القلب لعمله واستعاد المريض وعيه وإزالة الأنبوب الرغامي عنه".وأشار الى انه "تمّ على الفور نقله لمركز كربلاء لأمراض وجراحة القلب، وإدخاله لردهة الإنعاش وبعد إجراء الفحص الطبي، قرر استشاري أمراض القلب صالح يحيى الجواد إعطائه حقنة ( ACTILYSE ) لعلاج السكتات الدماغية والجلطات الرئوية ووضعه تحت الرعاية الطبية والمراقبة الدقيقة والمنتظمة ومن ثم معرفة بيان حاجته لقسطرةٍ قلبيةٍ علاجيةٍ من عدمها"، مُبيناً أن" وضعه الصحي مُستقر حالياً ".