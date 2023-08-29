تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين خلال الأسبوع المقبل

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، الموافقين 6 و 7 أيلول، بمناسبة إحياء مراسم الزيارة الأربعينية".وأشار البيان إلى "تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لعقد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء".