الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم توجه العراق نحو أتمتة إجراءات استرداد الموجودات

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تحدد نوعية أسلحة لا تستطيع إرسالها لكييف
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466202-638289246101846952.jpg
الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم توجه العراق نحو أتمتة إجراءات استرداد الموجودات
محليات
2023-08-29 | 12:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
755 مشاهدة
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على الالتزام بالتعهدات والمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، فيما أكد ممثل برنامج UNDP الاستعداد لدعم توجه العراق نحو أتمتة إجراءات استرداد الموجودات.
وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "حنون خلال كلمته في ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتعزيز معارف ومهارات المشاركين حول اتفاقية الأمم المتحدة وآليَّة الاستعراض الخاصة بامتثال الدول لموادها وفصولها، استعرض جهود العراق في الاستجابة لمقررات فصلي الاستعراض الثاني والخامس من الاتفاقيَّة الخاصين بالتدابير الوقائيَّة واسترداد الموجودات".
وبيَّن رئيس الهيئة في الورشة، أن "العراق خطا خطوات كبيرة في هذا المجال وعمل على مشاريع قوانين بهذا الصدد، منها: مسودات قوانين حق الحصول على المعلومة واسترداد عوائد الفساد والتعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل الذي سيتضمن إخضاع القطاع الخاص لأحكام تضخم الأموال والكسب غير المشروع".
وشدد على "العمل مع جميع الشركاء لاستئصال آفة الفساد، لا سيما السلطة التنفيذيَّة التي وضعت في برنامجها الحكومي مكافحة الفساد في أولى أولويَّاتها، منوهاً بأن زيادة عمليات الضبط بالجرم المشهود التي تنفذها ملاكات الهيئة يصب في تحقيق هدفين مهمين، هما: الردع والمنع، والأخير يدخل ضمن التدابير الوقائيَّة لمكافحة الفساد، مثمناً دور المنظمات الدولية كالـ UNDP والاتحاد الأوربي في مساعدة العراق في مجال المساعدة القانونيَّة والتدريب".
من جانبها، أشادت ممثل بعثة الاتحاد الأوربي في العراق (بربارا ايجر) "بجهود حكومة رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) في مكافحة الفساد، واصفة ما يقوم به العراق في مجال الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات بالإنجازات الكبيرة التي ستلقى التعزيز والتعاون من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق، مشيرة إلى أن العراق في طريقه لانتزاع الاعتراف الدولي بجهوده، "ونأمل أن يتكلل ذلك في الاستعراض القادم المزمع إجراؤه نهاية العام الجاري".
وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ياما ترابي) "باتجاه جمهورية العراق نحو تشريع قوانين تسهم في تدعيم الإجراءات الوقائيَّة، داعياً إلى المزج بين الأطر القانونيَّة وآليات تطبيق هذه الأطر، منوهاً بإقدام الهيئة على أتمتة الإجراءات المتعلقة باسترداد الموجودات واستعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الهيئة في ذلك".
وألقى خبير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسين حسن "نبذة عن أحكام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تضمنته فصولها الثمانية، مستعرضاً بشكل تفصيلي آليَّات الاستعراض، لا سيما فيما يتعلق بالفصلين الثاني والخامس الذي أشار إلى الصعوبة التي تكتنف الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهما".
ولفت حسين إلى أن "فريق الخبراء الحكومي المتخصص بالاستعراض ينبغي أن يكون على درجة عالية من الدقة في إعداد التقييم الذاتي وأن يأخذ بنظر الاعتبار اختلاف النظم القانونيَّة للدول المستعرضة واختلاف المفاهيم والمصطلحات في قوانينها النافذة، منبهاً إلى أهميَّة نتائج الاستعراض للدولة التي يراد تقييم مدى استجابتها لمواد وبنود الاتفاقيَّة الأمميَّة، ودور ذلك في اتخاذها الإجراءات و المعالجات الكفيلة بتجاوز الملاحظات المدرجة في الاستعراض".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين خلال الأسبوع المقبل
محليات
39.11%
09:07 | 2023-08-29
تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين خلال الأسبوع المقبل
09:07 | 2023-08-29
العراق يودّع بطل آسيا والعرب الشاب علي جميل.. احترق في مخبز تاركاً خلفه 4 أطفال
رياضة
21.82%
03:59 | 2023-08-29
العراق يودّع بطل آسيا والعرب الشاب علي جميل.. احترق في مخبز تاركاً خلفه 4 أطفال
03:59 | 2023-08-29
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
اقتصاد
20.73%
03:42 | 2023-08-28
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
03:42 | 2023-08-28
نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي
محليات
18.34%
11:30 | 2023-08-28
نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الابتدائي
11:30 | 2023-08-28
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
Morning Live
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ٩١ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-29
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ٩١ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-29
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
كان يا مكان
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
كان يا مكان
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-28
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
الأكثر مشاهدة
Morning Live
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
Morning Live
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ٩١ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-29
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ٩١ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-29
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
كان يا مكان
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
كان يا مكان
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-28
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
بعد التحري
الرشوة والمساومة .. اخطبوط يمد اذرعه في الدوائر الحكومية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2023-08-23
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.