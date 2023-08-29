وفاة زائرتين بحادث دهس بين الناصرية والسماوة

أفاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بوفاة زائرتين بحادث دهس على الطريق بين مدينتي الناصرية والسماوة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "زائرتين من اهالي البصرة توفيتا بحادث دهس بين الناصرية والسماوة اثناء التوجه مشياً على الاقدام الى كربلاء".

وأضاف المصدر أن "من بين المتوفيتين والدة قائممقام القرنة".