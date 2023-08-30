اخماد حريق اندلع داخل أربعة مخازن شمال بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل أربعة مخازن متخذة لخزن زيوت السيارات والأثاث مشيدة من البلوك ومسقفة بألواح الجينكو في قرية الإصلاح منطقة الراشدية شمال بغداد".وأضافت: "حيث استنفرت فرق الدفاع وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن وأحكمت سيطرتها الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار البيان الى، أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".