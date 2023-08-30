التربية تعلن اسماء الطلبة الاوائل على العراق

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان اسماء طلبتها الاوائل على العراق للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "وهم يطرزون لوحة الشرف والنجاح بحروف طموحاتهم، نفتخر بإعلان اسماء طلبتها الاوائل على العراق للعام الدراسي 2022 – 2023".



ادناه قوائم الأوائل لكافة المراحل: ـ