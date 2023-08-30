القضاء والداخلية والصحة يبحثون الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على عقارات الدولة والكوادر الطبية

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، ووزير الصحة صالح الحسناوي".وأضاف، أن "زيدان بحث معهما الاجراءات القانونية التي تتخذها المحاكم بحق المتجاوزين على عقارات الدولة والمواطنين، وعلى المعتدين على كوادر وزارة الصحة اثناء تأدية عملهم".