التعليم تعلن فتح التقديم إلى قناة الأوائل من خريجي المعاهد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "فتحت استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2024/2023".وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل عبر بوابة الدراسات (www.dirasat-gate.org) ".وأشارت الوزارة الى انه "لغاية 2023/9/24 فيما سيتم فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم اعتبارا من 2023/9/25 ولغاية 2023/10/8".