السومرية تسهم بالعثور على زوجين اختفيا في بغداد بظروف غامضة (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



كشف أبو عبد الله (والد المفقود عبد الله عادل صباح)، اليوم الأربعاء 30 أب/ أغسطس 2023، عن العثور على ولده وزوجته المفقودين في العاصمة بغداد بعد مجيئهم من السليمانية، وذلك بعد نشر قناة السومرية تقريراً عن الحادثة.







ويوم أمس 29 أب/أغسطس 2023، نشرت قناة السومرية تقريراً تتحدث فيه عائلة المفقود عن الحادثة، كما ناشدوا من خلال التقرير الجهات المختصة للبحث عنهم. وقال عادل صباح (والد المفقود) في حديث للسومرية نيوز، ان "تقرير قناة السومرية ساهم في العثور على ولدي وزوجته المفقودين منذ أسبوعين في العاصمة بغداد بعد مجيئهم من السليمانية بظروف غامضة"، دون المزيد من التفاصيل.ويوم أمس 29 أب/أغسطس 2023، نشرت قناة السومرية تقريراً تتحدث فيه عائلة المفقود عن الحادثة، كما ناشدوا من خلال التقرير الجهات المختصة للبحث عنهم.







وفقد عبد الله عادل صباح وزوجته يوم 16 أب/ أغسطس 2023، في منطقة السعدون بالعاصمة بغداد بعد مجيئهم من محافظة السليمانية بظروف غامضة.



وبحسب مصادر أمنية تحدثت للسومرية نيوز، انه "تم اغلاق هاتف الزوج (عبد الله) في نفس يوم الاختفاء، بينما زوجته تم اغلاق هاتفها في اليوم التالي 17 أب/أغسطس 2023 في منطقة حي العامل بغداد.