كربلاء.. نشر أكثر من 2000 مسعف خلال زيارة الأربعين

وذكرت الجمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تشكيل غرفة عمليات وبأشراف مباشر من قبل رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقي، ياسين المعموري وبإدارة رئيس ادارة العمليات رئيسا، وعضوية كل من مدير القسم الصحي، مدير قسم ادارة الكوارث ومدير فرع كربلاء المقدسة للإشراف المباشر على النشاط ويكون تواجدها على مدار الساعة ".وأشارت الى "نصب مخيمات على الطرق الخارجية على طريق كربلاء بغداد قرب جامعة وارث الانبياء وعلى طريق كربلاء النجف الاشرف قرب المطحنة وعلى طريق كربلاء بابل مقابل جامعة كربلاء، وفي مركز المدينة نصب سبعة مفارز اسعافية وخدمية موزع كالاتي مفرزة الطريق الحولي (ابو مهدي المهندس)، مفرزة قرب مستشفى الكفيل عمود 1359، مفرزة سيد جودة، مفرزة المحافظة، مفرزة باب طوريج، مفرزة شارع احمد الوائلي ومفرزة المكتبة المركزة، كذلك نشر مفارز راجلة في قضائي الهندية وعين التمر ".وأضافت الجمعية انها "نشرت مفارز راجلة لتقديم الخدمات الاسعافية والتوعية الصحية في عموم المحافظة مزودة بالضماد وحقائب الاسعاف الاولي والتوعية الصحية من خلال نشر وتوزيع البوسترات التي تخص النظافة والوقاية من الحمى النزفية وتفادي التعرض للشمس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".ولفتت الى "نشر عجلات باص (عيادات طبية متنقلة) مجهزة بكوادر طبية وعلاجات في مركز المدينة لتقديم الخدمات الطبية والاسعافية للمرضى بشكل مجاني، ونشر 26 عجلة اسعاف لأجل عمليات الاخلاء والنقل للمستشفيات في الحالات الطارئة للزائرين موزعة على المداخل الرئيسية ومركز المدينة بالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة".وأوضحت الجمعية انها "قامت بتزويد دائرة ماء المدينة ب 11 عجلة صهريج لغرض نقل الماء الصالح للشرب للمواكب والهيئات الخدمية وللاستخدامات الطبخ".وختمت، "استنفرت كل الكادر البشري واللوجستي لجمعية الهلال الاحمر العراقي بما في ذلك تهيئة (50) عجلة من مختلف الاحجام والحمولات لنقل الزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".