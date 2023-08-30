Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا تكشف مفاجأة تخص الحرب مع روسيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لمدة 4 أيام.. محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي

محليات

2023-08-30 | 05:59
لمدة 4 أيام.. محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي
9,197 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أعلنت محافظة واسط، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أربعة أيام، فيما حددت الجهات غير المشمولة بالعطلة.

وذكر اعلام المحافظة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من أجل اتاحة الفرصة لأهلنا في محافظة واسط لأداء مراسم الزيارة أو تقديم الخدمات للزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول".

وأضاف، أن "العطلة لا تشمل المصارف والدوائر التي يرتبط عملها بمراسم الزيارة".

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-30
Play
ساحة الرصافي - الحلقة ٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Play
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-29
Play
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-29
Morning Live
Play
Morning Live
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
Play
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Play
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
Play
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
Play
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
عشرين
Play
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
Play
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Play
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
Play
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Play
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي - الحلقة ٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-30
Play
ساحة الرصافي - الحلقة ٩٢ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Play
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-29
Play
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-29
Morning Live
Play
Morning Live
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
Play
رياضيو العراق - الحلقة ٩٤ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Play
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
Play
كلماتك الطيبة لها أثر - الحلقة ٢٠
13:00 | 2023-08-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
Play
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
عشرين
Play
عشرين
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
Play
العفو العام.. قانون ملغوم وبازار سياسي مأزوم ! - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-27
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Play
من ٢٦ آب الى ١ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-26
Biotic
Play
Biotic
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
Play
هل عدم النوم خطر على الصحة؟ - الحلقة ١٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-25
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.