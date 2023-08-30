لمدة 4 أيام.. محافظة عراقية تُعطل الدوام الرسمي

وذكر اعلام المحافظة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من أجل اتاحة الفرصة لأهلنا في محافظة واسط لأداء مراسم الزيارة أو تقديم الخدمات للزائرين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول".وأضاف، أن "العطلة لا تشمل المصارف والدوائر التي يرتبط عملها بمراسم الزيارة".