مصرف حكومي يقرر شمول ذوي المهن الطبية بالقروض

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مدير عام مصرف الرشيد محمد سمير وجه المصرف تعليماته لشمول ذوي المهن الطبية ممن لم يحصلو على فرصة التعيين بقروض المهن الطبية والتي تتراوح ما بين (١٥-١٠٠) مليون دينار عراقي بمدة (٥) سنوات وبفائدة (٥٪؜)".وأشار البيان الى ان " التعليمات نصت ان منح القرض لأغراض فتح عيادة او مذخر مستلزمات طبية ومختبرات تحليلات والصيدليات"، مبينا ان "يتم ترويج الطلب من خلال فروع المصرف في بغداد والمحافظات".