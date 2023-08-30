مصرف الموصل في مطار النجف يتسبب بهدر أكثر من مليار دينار

وذكر بيان لدائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنه تم "تأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف فريق عملٍ؛ للتدقيق والتحرِّي عن معلوماتٍ وردته تتعلق بتحويل مصرف الموصل للاستثمار والتنـمية الأهلي – فـرع مطار النجف حساب رصيد المطـار من الدولار إلى الدينار العراقي وبسعر الصرف الرسمي، وغلق حسابه الجاري بالدولار لديهم، وتحويله إلى المصرف العراقيّ للتجارة، على الرغم من الإيداع بالدولار ودون موافقة إدارة المطار".وبينت، أنَّ "الفريق انتقل إلى مطار النجف الأشرف، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتقصّي توصَّل إلى صحَّة المعلومات المُتضمّنة حدوث هدرٍ بالمال العام قدره (1,140,300,000) مليار دينار حاصل من فرق السعر السائد بالسوق عن السعر بعد تحويل مبلغ (5,430,000) ملايين دولار إلى المصرف العراقي للتجارة، وغلق الحساب دون موافقة إدارة المطار وبشكلٍ مُخالفٍ لتعليمات البنك المركزي".وتابعت أنَّ "فريق المكتب تمكَّن من ضبط الأوليَّات كافَّة المُتعلّقة بحساب مطار النجف في مصرف الموصل للاستثمار والتنمية الأهلي، مُنبّهةً إلى أنَّ مدير مصرف الموصل للاستثمار والتنمية فرع المطار امتنع عن التعاون وتزويد الفريق بأيَّة معلومات".وأشارت إلى "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المضبوطات على أنظار السيّد قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين".