تعرف على أماكن تقديم الضيافة والخدمات للزائرين في النجف (صور)

وأطلقت العتبة العلوية "دليل الزائر" لإرشاد الزائرين على أماكن الضيافة والخدمات الصحية والطبية في محيط الصحن الحيدري الشريف، وفي محافظة النجف عموماًوفي وقت سابق، قال مسؤول إعلام العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز: إن العتبة وضعت جميع الخطط اللازمة لتقديم مختلف الخدمات للزائرين من خلال اللجنة العليا لتنظيم وإحياء المناسبات الدينية".وأضاف أن "خطة العتبة ركزت على جانب مهم وهو إيواء الزائرين، حيث هيأت 16 قاعة داخل مدينة النجف وخارجها، إضافة إلى صحن فاطمة الزهراء (ع) الذي يستوعب 30 ألف زائر، كما أن هناك 15 ألف متر مربع ضمن مشروع التوسعة المحيط بالصحن الحيدري الشريف، تمت تهيئتها وتغطيتها بمسقفات لإيواء الزائرين بشكل مؤقت، إذ تشكل هذه المساحة المرحلة الأولى من توسعة الصحن الحيدري التي من المؤمل أن تصل إلى 75 ألف متر مربع من الجهات الأربع للصحن الشريف".وتابع رحيم أن "مضيف العتبة وضع خطة لتوزيع وجبات الطعام للزائرين من خلال فتح 12 منفذاً للتوزيع في محيط الصحن الحيدري الشريف وعلى طريق الزائرين بين النجف وكربلاء بكمية تصل إلى نحو 25 ألف وجبة طعام يومياً لكل منفذ من المنافذ".أما في الجانب الصحي، فأوضح رحيم أن "هناك 10 مفارز طبية نشرتها العتبة ووفرت لها ملاكات متخصصة، إضافة إلى متطوعين من خارج البلاد بالتعاون مع دائرة صحة النجف".