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تساؤلات عن شركة "رانجر كارد".. هل قادرة على حماية مطار بغداد الدولي؟ (وثائق)

محليات

2023-08-30 | 10:39
تساؤلات عن شركة &quot;رانجر كارد&quot;.. هل قادرة على حماية مطار بغداد الدولي؟ (وثائق)
719 مشاهدة

يعود ملف حماية أمن مطار بغداد الدولي، الى الواجهة مجدداً، حيث ان هناك نية من سلطة الطيران المدني، التعاقد مع شركة "رانجر كارد" الامريكية، خلفاً لشركة "بزنز انتل" الكندية، في وقت تساءل العديد من المختصين عن تاريخ الشركة الامريكية لمعرفة قدرتها على إدارة هذا الملف "المهم" وهل تمت الاجابة على تساؤلات النائب عدنان الجحيشي التي طرحها في شهر اذار الماضي 2023.

*تساؤلات برلمانية سابقة
ووجه النائب عدنان الجحيشي في شهر اذار الماضي 2023، كتابا الى سلطة الطيران فيه عدة تساؤلات تخص شركة رانجر كارد Ranger Guard الامريكية.

وجاء في الكتاب الذي حصلت عليه السومرية نيوز، الاتي:

استناداً الى أحكام المادة (61) من الدستور العراقي ودورنا الرقابي حيث وردتنا معلومات عن نية دائرتكم التعاقد مع احدى الشركات منية الامريكية الغير رصينة (بحسب الاوليات المرافقة ربطا وتدعى (رانجر غارد)) لغرض توفير الحماية الامنية في مطار بغداد الدولي ندرج ادناه السؤال البرلماني الخاص بالموضوع وكالاتي:

1. هل قامت سلطة الطيران المدني بتوجيه دعوة الى الشركة اعلاه من اجل التعاقد؟

۲. هل الشركة المذكورة حاصلة على إجازة العمل الأمني من وزارة الداخلية استناداً الى قانون الشركات الامنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧؟ ولكي لا تقع سلطة الطيران المدني في ذات المطب الذي وقعت فيه مع شركة (بزنز انتل)؟

٣. بحسب الاوليات المرافقة لكتابنا ان شركة (رانجر غارد) تأسست عام ٢٠١٩!! أعلامنـا مـاهـي الأعمال المماثلة والخبرات التي تمتلكها هذه الشركة في حماية المطارات الدولية؟

٤. اعلامنا الكفاءة المالية لشركة (رانجر غارد)؟

ه. بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ أعلنت سلطة الطيران المدني عن مصادقة رئيس مجلس الوزراء المحترم على فسخ العقد المبرم مع شركة (بزنز انتل) نتيجة عدم امتلاك الشركة اجازة ممارسة العمل الامني، اعلامنا أسباب استمرار هذه الشركة بعملها لغاية الآن؟ اعلامنا هل تم صرف اي مبالغ مالية لها خلال هذه المدة؟

وبحسب الكتاب، قال الجحيشي، "للتفضل بالاطلاع واعلامنا الاجابة خلال (١٥) من تاريخ سؤالنا اعلاه استناداً الى احكام قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٨".

كما تساءل، مختصون عن تاريخ الشركة الامريكية لمعرفة قدرتها على إدارة هذا الملف "المهم" بعد التخبط الواضح من قبل الشركة السابقة وهل هناك أجوبة على تساؤلات النائب عدنان الجحيشي التي طرحها في شهر اذار الماضي 2023، في وقت تلتزم الجهات المختصة الصمت.

كما ظهر حديث سياسي عن ان مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني العراقي عقد اجتماعاً في دبي قبل فترة مع ممثل "رينجرز گارد" لترتيب التعاقد مع هذه الشركة حصرا التي عليها العديد من الملاحظات، لم يتسنى التأكد من صحته.

وكانت وثائق سابقة، أكدت أن شركة "بزنز انتل" غير مرخصة من قبل وزارة الداخلية وغير مرخصة لممارسة العمل الأمني بحسب قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ فضلا عن كونها لا تملك أعمال مماثلة بحماية المطارات.

وسبق وأن أعلنت سلطة الطيران مصادقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على فسخ العقد المبرم مع ذات الشركة، بعد الملاحظات السلبية بحق الشركة.

لكن السومرية نيوز، حصلت على وثائق، تكشف تاريخ الشركة الامريكية المراد التعاقد معها لحماية امن مطار بغداد الدولي.

ادناه الوثائق:
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