مصرع شخص واصابة اخرين بحادث سير في صلاح الدين (صور)

افاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بمصرع شخص واصابة اخرين جراء حادث سير مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "شخصا لقي مصرعه وأصيب اشخاص اخرون بجروح متفاوتة جراء حادث سير على الطريق العام بمدينة بيجي في محافظة صلاح الدين".



وأضاف، ان "الطريق العام يشهد حوادث سير بشكل يومي بسبب خطورة الطريق ما يشكل معاناة لأهالي مدينة بيجي".