في كربلاء.. ثور هائج يقتحم محل حلاقة (فيديو)

اقتحم ثور هائج محل حلاقة وسط مدينة كربلاء وتسبب بإصابات طفيفة.

ويظهر مقطع فيديو اقتحام الثور الهائج المحل الذي كان يتواجد فيه زبائن قبل أن يفروا الى خارج المحل.

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