بالصور من كربلاء.. هكذا يتم تقليل الحرارة مع توافد الزوار

تنشر السومرية نيوز، صوراً من وسط مدينة كربلاء وهي تشهد استخدام تقنيات خاصة لتقليل حرارة الجو مع توافد زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأعلنت شعبة التبريد التابعة لقسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية، عن مساهمتها في خفض درجات الحرارة في المناطق الخارجية المحيطة بالصحن الحسيني الشريف وذلك من خلال استخدامها آلية وتقنية خاصة بهدف توفير اجواء مناسبة تزامنا مع زيارة الأربعين.

وقال مسؤول الشعبة صفاء علي في بيان، إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي، تم تنصيب منظومات تبريد تساهم بخفض درجات الحرارة بحوالي (9) درجات مئوية في المناطق الخارجية المحيطة بالصحن الحسيني الشريف، وذلك تزامنا مع زيارة الأربعين".



وأوضح أن "هذه المنظومات تمثلت بمراوح الرذاذ والتي تم نشرها في اغلب المناطق المحيطة بالصحن، بالإضافة الى المنظومة الاخرى التي تمثلت باجهزة الضباب التي ايضا تم نشرها على الطرق الرئيسة المؤدية لمرقد الامام الحسين (عليه السلام) ومحيط الصحن".





أدناه صور من كربلاء..