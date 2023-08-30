العراق يشهد ظاهرة "القمر الأزرق العملاق"

شهد العراق وتحديداً العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، ظهور ما يسمى "القمر الأزرق العملاق" في ظاهرة فلكية مثيرة.

وتحدث ظاهرة "القمر الأزرق" حينما يصل القمر لطور البدر ويصبح عملاقا مرتين في شهر ميلادي واحد، وحينها يُطلق على البدر الثاني "القمر الأزرق".



والقمر العملاق بشكل عام يبدو بشكل عام أكبر بنسبة 16 في المئة، وفق "سي بي أس" وهي ظاهرة تحدث عندما يكون مدار القمر في أقرب نقطة من الأرض في نفس الوقت الذي يكون فيه القمر بدرا، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح كامل الاستدارة بعد غروب الشمس.