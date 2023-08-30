ذوو الطفل "موسى" يرفضون عقوبة الـ 15 عاماً

رفض ذوو الطفل "موسى" الذي اثيرت حول مقتله في بغداد ردود فعل قوية، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بحق زوجة والده بالسجن 15 عاماً.

وقال مراسل السومرية، إن أهل وعشيرة الطفل موسى عبروا خلال تجمع في بغداد، عن رفضهم لعقوبة الـ 15 عاماً سجن التي وجهت للجانية.

وأضاف أنهم طالبوا بتعديل الحكم وتوجيه اقصى العقوبات للجانية.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ، قبل أيام، حكماً بالسجن خمسة عشر عاماً بحق المدانة بمقتل الطفل "موسى ولاء".

وأثارت جريمة قتل الطفل العراقي "موسى ولاء" يوم الخميس 20 تموز 2023، واعترافات زوجة أبيه بتعذيبه حتى الموت، وما تضمنته تلك الاعترافات من تفاصيل مروعة، حالة غضب واسعة بين العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي.