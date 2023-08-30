بالصور.. أعداد كبيرة من الزوار يدخلون الى العراق عبر الشلامجة

شهد منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، دخول أعداد كبيرة من الزوار لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال مدير منفذ الشلامجة اللواء إبراهيم شرهان فرج لـ السومرية نيوز، إن "حشوداً غفيرة دخلت هذا اليوم والعدد تخطى الـ 100 ألف زائر".

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.