طفلة عراقية "فقيرة" تدهش العالم بكرمها خلال زيارة الاربعين.. عراقيون: اصنعوا لها تمثالاً (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



في ظلِّ تنامي توافد الزائرين من داخل البلاد وخارجها ووصولهم إلى أعداد مليونيَّة، بدأت مواكب الخدمة الحسينية الانتشار في الطرق والممرات التي يسلكونها باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الزيارة الأربعينية، لكن ما فعلته طفلة عراقية "فقيرة" أدهش العالم بكرمها وعفويتها.



وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لطفلة عراقية تقوم بتوزيع حلويات على زائري الامام الحسين (ع) خلال الزيارة الاربعينية، لكن ما أدهش العالم انها ظهرت حافية القدمين على الرغم من الأجواء الصيفية وحرارة الشارع وكأنها من عائلة فقيرة وتريد ان تعبر ان هذا كل ما أملك لقدميه.







وانتشر المقطع بشكل واسع النطاق، في العراق والعالم، حيث كتب العديد العراقيين عبارات عفوية، عن الطفلة التي قالت ان اسمها "ايوته". كما دعا اخرين، لتكريمها واعطاءها جائزة نظراً لعفويتها وكرمها الذي لا يوصف بكلمات.







في المقابل تتسابق هذه المواكب الحسينية في نصب سرادقاتها لاستقبال المشاية وتقديم الخدمات لهم وسط صيحات للقائمين عليها تميز شعائر الزيارة سنوياً بمقولة "هلا بزوار الحسين".