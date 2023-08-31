النجف.. ضبط موظف متهم بالرشوة في إحدى دوائر وزارة العدل

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف ألَّف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز من مُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّـة تنفيذ العباسيَّة".وأردفت الدائرة أنَّ "الفريق تثبت من صحَّة المعلومات وبشـهـادة الـشهــود المتضمنة إقدام المُتَّـهـم على أخذ مبلغ الرشوة البالــغ مقدارهــا (7،000،000) سبعة ملايين دينارٍ عراقيٍّ من قيمة الدين البالغ (30) مليون دينارٍ عراقيٍّ العائد للمُشتكي؛ مقابل تسهيل الإجراءات بالإضبارة التنفيذية، حيث تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بحقّ المُتَّهم".وأشار البيان الى، أن "الفريق قام بالانتقال إلى مُديريَّة تنفيذ العباسيَّة، وضبط المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، وسيق المُتَّهم بموجب محضر الضبط الأصولي لقاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".