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بعد بحث دام 15 ساعة.. العثور على جثة زائر غرق في مشروع المسيب (صور)
محليات
2023-08-31 | 04:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
3,264 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس 31 أب/ أغسطس 2023، بالعثور على جثة شاب غرق في مشروع المسيب، وذلك بعد 15 ساعة من البحث.
وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "غواصي الشرطة النهرية في محافظة بابل انتشلوا جثة شاب غرق في مشروع المسيب، وذلك بعد 15 ساعة من البحث".
وبعد ذلك، أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس 31 آب/اغسطس 2023، عن تمكن مفرزة من غواصي الشرطة النهرية انتشال جثة شاب من أهالي العاصمة بغداد قضى غرقاً اثناء السباحة في نهر مشروع المهناوية قضاء المسيب شمال المحافظة، فيما اتخذ مركز الشرطة المعني الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.
وتهيب قيادة الشرطة بجميع الاخوة الزائرين تجنب السباحة في الجداول والأنهار غير المؤهلة لعدم توفرها على شروط السلامة والأمان، وفقا بيان لها.
ويُسجل العراق منذ بدء موجات الحرّ الصيفي، العديد من حوادث الغرق في الأنهر والبحيرات، التي تزداد في ظل هرب المواطنين من الحرارة المرتفعة.
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