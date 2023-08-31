المسعودي يتفقد زائري الأربعينية وآلية تفويجهم ويصدر توجيهاً

وذكرت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المسعودي تجول في احدى المحاور الجنوبية الرابطة بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة لمتابعة الالية المتبعة لتفويج زائري الإمام الحسين (عليه السلام)".ووجه المسعودي، مسؤولي محاور تفويج الزائرين بضمان سلامة الوافدين وتنظيم انسيابية حركتهم بما يضمن آدائهم مراسم الزيارة وعودتهم الى أهلهم سالمين.