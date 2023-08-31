التربية: عدد المتقدمين على تعيينات المحاضرين بصفة عقود وصل الى 800 إلف

وقال مدير إعلام الوزارة أحمد العبيدي إن جهودا حثيثة تبذل من أجل إعداد آلية فرز أسماء المتقدمين بصفة عقود من المحاضرين، والتي كانت قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي ووصل عددهم حتى الان الى 800 ألف، منوها بأن الأعمال تنفذها الأقسام المعنية في الوزارة، مؤكدا أن الآلية المذكورة، ستعتمد بعد انتهاء عملية التقديم، بحسب الصحيفة الرسمية.من جانبه بين المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي يخص تمديد عملية التقديم على تعيين المحاضرين بصفة عقد، منوها بأن الموقع الإلكتروني لازال يستقبل حتى الان، طلبات المتقدمين بشكل إلكتروني.وأردف أن الوزارة تعمل من خلال آلية التقديم الالكترونية، على اختصار الوقت والجهد للمتقدمين وباعتماد الرابط الإلكتروني، الذي سهل الكثير من الخطوات على المتقدمين دون الرجوع الى المديريات المعنية بعملية التقديم، الأمر الذي سيحقق الشفافية في تعيين المحاضرين كعقود.وكان عدد من المتقدمين قد أبدوا ارتياحهم، من عملية التقديم الإلكتروني للتعيينات كمحاضرين بصفة عقود، إذ وفرت الوقت والجهد والاستنساخ المتكرر للمستمسكات الشخصية، كما قطعت حلقة الفساد التي كان يعتمدها بعض ضعاف النفوس لاستغلال الخريجين مادياً لمنحهم درجة وظيفية.