الديوانية تُعطل الدوام الرسمي

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الديوانية قررت تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة ايام اعتباراً من يوم الاحد المقبل والذي يصادف 3/9/2023".وأضاف، أن "العطلة ستضاف الى عطلة مجلس الوزراء يومي الاربعاء والخميس".وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.