التربية تكشف عن خطوات إطلاق المنحة الطلابية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "شرعت وزارة التربية/ المديرية العامة للشؤون المالية وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة الرعاية الاجتماعية بأولى خطوات اطلاق المنحة الطلابية لتكون بطريقة الدفع الإلكتروني الحديثة، بعيداً عن التسليم اليدوي المباشر للحفاظ على دقة وشفافية العمل وفي منأى عن حالات الاستغلال".وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة ان "المبالغ التي ستصرف ستشمل التلاميذ والطلبة من الاسر المدرجة ضمن قانون الرعاية الاجتماعية وبواقع (٣٠) ألف دينار عراقي للتلميذ و (٥٠) الف للطالب بعد تحديث قاعدة البيانات بدءاً من العام الدراسي الجديد".