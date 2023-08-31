مصرع شخصين واصابة اخر في حادث سقوط عجلة من اعلى جسر ببغداد (فيديو)

افاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بمصرع شخصين واصابة اخر نتيجة سقوط عجلة من اعلى جسر سريع الشعلة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حادث انقلاب عجلة من اعلى سريع الشعلة في منطقة الرواد أسفل الجسر أدى الى مصرع شخصين واصابة شخص اخر".



وأضاف، ان "فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وصلت الى مكان الحادث وقامت باخلاء جثث المتوفين ونقل المصاب الى المستشفى".