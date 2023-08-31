بالفيديو.. مشاهد مرعبة لجفاف بحيرة الحبانية

تنشر وكالة السومرية نيوز، مقطع فيديو يظهر مشاهد مرعبة للجفاف الذي أصاب بحيرة الحبانية.

ويذكر ان العراق يعاني من الجفاف الشديد وانخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات منذ أعوام وسط تحذيرات من موجات جفاف شديدة خلال الأعوام القادمة في ضل قطع دول الجوار المياه في منابع الأنهار ومنعها من الوصول الى العراق.