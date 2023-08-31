البصرة تعطل الدوام الرسمي لثلاثة ايام

وقال المركز الإعلامي لمحافظة البصرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ البصرة اسعد العيداني، اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي للايام (الاحد والاثنين والثلاثاء) من الاسبوع المقبل".وأضاف: "ذلك لاتاحة الفرصة لاستقبال الزائرين واتمام زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".