كركوك.. وفاة امرأة واصابة سائق بانفجار منظومة غاز سيارة (صور)

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوفاة امرأة واصابة سائق بانفجار منظومة غاز سيارة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان " انفجارا بمنظومة الغاز في السيارة، تسبب بوفاة امرأة واصابة السائق بجروح خطيرة في سوق الحصير وسط كركوك".



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