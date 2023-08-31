التخطيط تعلن اختتام ثلاث دورات تدريبية خاصة بالمديرين العامين

وقال المركز في بيان، "اختتم المركز الوطني للتطوير الاداري ثلاث دورات جديدة (7 و8 و9) والخاصة بالمديرين العامين، والتي استمرت لمدة أسبوع".وأضاف البيان أن "حفل الاختتام حضره مدير عام المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط فؤاد الربيعي ومستشار رئيس مجلس الوزراء حسين فلامرز والامين العام لمجلس الوزراء السابق مهدي العلاق".وتضمنت الدورات التدريبية بحسب البيان "العديد من المحاور منها الإدارة الذكية والقيادة والتنمية المستدامة والحكم الرشيد فضلاً عن قواعد البروتوكولات والاتكيت والتي تسهم وبشكل فاعل في تنمية وتطوير قدرات المديرين العامين العملية"، مشيراً الى أن "الدورات شهدت مشاركة 43 مديراً عاماً من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة".ولفت البيان الى أن "المركز الوطني سيستمر بتقديم الدورات التدريبية خلال شهر أيلول المقبل استكمالاً لمنهاجه في تطوير كوادر ومدراء مؤسسات الدولة كافة".