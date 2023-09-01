Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مبابي يحسم قراره النهائي بشأن انتقاله لريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كتب للساهر وحسين نعمة ورياض أحمد.. وفاة الشاعر كريم العراقي في الإمارات

محليات

2023-09-01 | 01:12
كتب للساهر وحسين نعمة ورياض أحمد.. وفاة الشاعر كريم العراقي في الإمارات
8,977 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

توفى الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، عن عمر ناهز الـ 68 عاماً، فجر اليوم الجمعة في احدى مستشفيات ابو ظبي بدولة الامارات.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي في تدوينة تابعته السومرية نيوز، "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات ابو ظبي".
 
من جهته عزى الفنان كاظم الساهر برحيل الشاعر كريم العرقي، وكتب في تدوينة: "الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله.. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".
 
وفي وقت سابق، قال الشاعر كريم العراقي، أنه لم يزل يرقد في أحد مشافي دبي؛ لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية، لإزالة أورام سرطانية من جسمه.

وذكر العراقي، انه "مستمر في العلاج، حيث أتلقى كل أسبوع جلسة من العلاج الكيماوي الذي يحارب مرض السرطان الذي داهمني من دون هوادة".

وأضاف: "كذلك فإن كل أسبوعين يتم إجراء عملية جراحية لي، من أجل إزالة الأورام السرطانية من منطقة البطن".

وتابع، أن "محنة المرض التي تعرضت لها زادت من المحبين لي، حتى أنني لم أعد أستطيع الرد لا بالكتابة ولا عبر الصوت على آلاف الرسائل والاتصالات التي تصلني بشكل يومي من المحبين، والتي يدعو لي مرسلوها بالشفاء العاجل؛ لذلك أطلب من جميع المحبين التماس العذر لي في هذا الجانب، وأنا أشكرهم جداً على دعواتهم الصادقة والنبيلة".

وختم بالقول: "العلاج مستمر والحمد لله".

يذكر أن الشاعر الغنائي كريم العراقي، أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام، وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي.
 
وكريم العراقي واسمه الأصلي كريم عودة، شاعر عراقي معاصر وإعلامي. ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. وعمل كريم العراقي معلمًا في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفًا متخصصًا في كتابة الأوبريت المدرسي. وتنوعت اهتمامات كريم، وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، فضلا عن اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبًا في مرحلة الابتدائية.

وقدم العديد من الأعمال الغنائية الناجحة وهي (تهانينا يا أيام) لصلاح عبد الغفور و (دار الزمان ودارة) لسيتاهاكوبيان وأغنية (جنة جنة) للفنان رضا الخياط وألحان عباد عبد الكريم و(عمي يبو مركب) لفؤاد سالم و (وي هلة) لأنوار عبد الوهاب و (عرفت روحي أنا) لرياض احمد و (يا أمي) لسعدون جابر و (هلة بيك) أغنية رياضية وقدم كلمات لأربع اغان لسعدون جابر من ألحان الفنان بليغ حمدي عام 1981 وثلاث أغان لحسين نعمة (تحياتي ـ شكد صار أعرفك ـ هنا يمن كتلي اعتمد) وأغنية (خيرتك حبيبي) لصلاح عبد الغفور وكذلك أغنية (الشمس شمسي والعراق عراقي) ألحان وأداء جعفر الخفاف.

واستمرت رحلة (كريم العراقي) من عام 1987 ولحد الآن مع صديقه ورفيق دربه الفنان كاظم الساهر حيث بدأت هذه العلاقة في الجيش وكانت أول أغنية في مسلسل (شجاهه الناس) ومن ألحان الخفاف و (ناس وناس) و (معلم على الصدمات قلبي) و (افرح ولا تحرموني منه) حيث كتب للساهر أكثر من 70 أغنية. وكانت الانطلاقة الحقيقية (للعراقي) مع الساهر في مصر. 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
Play
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Morning Live
Play
Morning Live
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
Play
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
Play
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
حماية موظفي الدولة .. قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
Play
حماية موظفي الدولة .. قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
Play
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
إنّ الله لايرد من دعاءه خائبًا - الحلقة ٢١
14:00 | 2023-08-30
Play
إنّ الله لايرد من دعاءه خائبًا - الحلقة ٢١
14:00 | 2023-08-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Play
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Play
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
Play
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
Play
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Play
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-31
Morning Live
Play
Morning Live
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
Play
التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية - الحلقة ٩٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
Play
محافظة الديوانية، قضاء الدغارة - الحلقة ٩٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
حماية موظفي الدولة .. قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
Play
حماية موظفي الدولة .. قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
Play
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
إنّ الله لايرد من دعاءه خائبًا - الحلقة ٢١
14:00 | 2023-08-30
Play
إنّ الله لايرد من دعاءه خائبًا - الحلقة ٢١
14:00 | 2023-08-30
بالمختزل
Play
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Play
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
Play
الفنان عزام الشبعان - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
Play
سجن الحوت أكبر سجن في العراق - الحلقة ١٨ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-27
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.