منذ بداية مراسيم الزيارة الاربعينية.. أكثر من مليوني ونصف وافد يدخلون العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "برئاسة وزير الداخلية تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطعات الامنية المكلفة بهذا الواجب في جميع المناطق والطرق التي يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخباري والأمني والخدمي".وشرعت الوزارة "الجهات المعنية بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة) وقد بلغت اعداد العجلات الوافدة (8168 ) عجلة".وأضافت ان "أعداد الوافدين بلغ (325243) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (2654643) وافداً".