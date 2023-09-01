العراق يودع فصل الصيف مناخيا ويستقبل الخريف.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية وسترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستشهد المنطقة الشمالية انخفاض بضع درجات عن اليوم السابق".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".ولفتت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً وسيشهد ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".الى ذلك، قال المتنبئ الجوي، صادق عطية يوم أمس، انه "اعتبارا من يوم غد الجمعة 1 أيلول سيودع العراق فصل الصيف ويحل فصل الخريف مناخيا".وبين ان "هذه الفترة تعتبر فصل انتقالي متقلب غير مستقر، تستمر به الأجواء الحارة خلال ساعات النهار وتميل الأجواء الى الاعتدال النسبي خلال ساعات الليل وخصوصا في مدن الفرات الأوسط وربما العديد من مدن جنوب البلاد".وأضاف عطية ان "درجات الحرارة ستستمر بالانخفاض الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية" متوقعا ان "يكون هنالك انخفاض جديد بدرجات الحرارة يوم غد الجمعة وبعدها سيكون هناك ارتفاع تدريجي خلال الأسبوع المقبل ودرجات الحرارة تستمر بالارتفاع وربما البصرة تسجل خلال ساعات الظهيرة ما يقارب 48 درجة".وتابع "اما بالنسبة لرياح مناطق الجنوب ستشهد بعض التقلبات رغم تجاهها السائد يكون شمالي غربي لكن هناك فترات تميل فيها سرعة الرياح بالسكون وأحيانا تتحول الى جنوبية شرقية خلال بعض الفترات في الأسبوع المقبل لذلك يزداد الشعور بالحرارة وخصوصا ساعات النهار".