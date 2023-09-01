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إيران تعلن عبور مليون و700 ألف زائر حدود مهران.. ماذا عن إحصائيات العراق؟
محليات
2023-09-01 | 05:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,683 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلن مدير عام الطرق والنقل البري في محافظة إيلام غرب إيران انه منذ بداية شهر صفر لغاية الان عبر مليون و700 ألف زائر من حدود مهران للمشاركة في زيارة الأربعين.
وقال سيد زاهدين جشمة خاور: "منذ الأول من شهر صفر، غادر البلاد عبر حدود مهران مليون و256 ألف زائر إيراني ونحو 25 ألف زائر أجنبي للمشاركة في زيارة الأربعين"، لافتا الى ان "أكثر من 224 ألف زائر مروا عبر حدود مهران خلال الساعات الـ 24 الماضية".
وذكر: "في الوقت الحالي، تتم حركة زوار الأربعين الحسيني من حدود مهران الدولية إلى العتبات المقدسة بسلاسة وسهولة".
كما أعلن المتحدث باسم لجنة الأربعينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، غلام رضا أباذري، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، أن عدد الزوار الايرانيين الذين دخلوا العراق لغاية الان بلغ مليونين و700 ألف زائر.
وقال أباذري في تصريح نقلته وكالة "إيرنا" الإيرانيّة، انه" حسب الإحصائيات التي وصلت إلينا، فقد بلغ عدد الزوار الإيرانيين الذين دخلوا إلى العراق حوالي مليونين و700 ألف، منهم مليونان و200 ألف متواجدون في كربلاء".
واضاف، انه "نظراً للازدحام الذي تشهده مدينة كربلاء ونقص البنى التحتية فيها، فأننا نرجو من زوارنا الاعزاء انهاء زيارتهم في أسرع وقت ممكن لإتاحة الفرصة للزوار الذين يعبرون الحدود حاليا والسائرين على الطرق المؤدية إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين (ع)".
وصرح القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي انه وفي ظل تعاون كافة الاجهزة والقوات المسلحة، تسير حركة الزوار باتجاه كربلاء الحسين (ع) بشكل سلس ودون أي مشاكل.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية، عن الموقف اليومي للوافدين من جميع المنافذ لإحياء الزيارة الأربعينية.
وأضافت أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهي (المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)، حيث بلغت أعداد العجلات الوافدة (8168) عجلة، فيما بلغت أعداد الوافدين (325243) شخصاً".
وذكرت أن "أعداد الوافدين منذ بداية مراسيم الزيارة بلغت (2654643) وافداً".
في ظلِّ تنامي توافد الزائرين من داخل البلاد وخارجها ووصولهم إلى أعداد مليونيَّة، بدأت مواكب الخدمة الحسينية الانتشار في الطرق والممرات التي يسلكونها باتجاه مدينة كربلاء المقدسة لإحياء الزيارة الأربعينية.
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