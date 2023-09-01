المثنى تعلن تعطيل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة المثنى من يوم الأحد الموافق 3 أيلول ولغاية يوم الخميس الموافق 7 أيلول 2023، للدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات، عدا المصارف والدوائر الخدمية التي يرتبط عملها بمراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".