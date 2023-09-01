السوداني يصدر توجيها بشأن جثمان الشاعر كريم العراقي

وتقدم السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"التعزية إلى الأسرة الثقافية والفنية برحيل الشاعر كريم العراقي، إثر مرض عضال، مشيرا الى انه .بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية".ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة النقل بـ"استكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليوارى الثرى في العراق".وختم السوداني بالقول، "خالص العزاء والصبر لعائلة الشاعر ومحبيه، وللفقيد المغفرة والرحمة في دار البقاء".وتوفى فجر اليوم الجمعة، الشاعر الكبير كريم العراقي.وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي".