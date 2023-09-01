وزير النقل يوجه بنقل جثمان الشاعر كريم العراقي الى بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيها عاجلا الى وزارة النقل بنقل جثمان الشاعر العراقي كريم العراقي من دولة الإمارات العربية المتحدة الذي توفي صباح اليوم الجمعة في احد مستشفيات ابوظبي، الى العراق".وعَبَّرَ وزير النقل، عن "بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الوطنية والفنية التي مثلت إنموذجاً للعطاء والتميز"، داعياً الله العلي القدير أن "يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان"، وفقا للبيان