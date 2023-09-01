رئيس الجمهورية: الراحل كريم العراقي أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة



السومرية نيوز – محليات



قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، التعازي بوفاة الشاعر كريم العراقي، فيما أكد أنه أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة.





وأضاف: "تغمد الله الشاعر الفقيد بواسع رحمته وأحر التعازي لعائلته وجمهوره ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الرئيس رشيد في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز: "رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الكبير كريم العراقي الذي أغنى الثقافة والفن بالكثير من الأعمال المبدعة".وأضاف: "تغمد الله الشاعر الفقيد بواسع رحمته وأحر التعازي لعائلته وجمهوره ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".