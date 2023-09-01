بين البساتين والممرات الضيقة.. مشاهد من مسير زوار الأربعينية صوب كربلاء



السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة 1 سبتمبر/أيلول 2023، جانباً من مسير زوار أربعينية الامام الحسين (عليه السلام) المتوجهين سيرا على الاقدام صوب محافظة كربلاء المقدسة.



وتظهر الصور، مسير الزوار بين البساتين، عبر محافظة بابل وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء للمشاركة في زيارة الأربعين التي تصادف يوم الأربعاء المقبل 13 سبتمبر/أيلول 2023.

ويواصل زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) مسيرهم إلى كربلاء، منذ بداية شهر صفر الجاري، حيث تستقبلهم المواكب الخدمية وتقدم لهم الخدمات المتنوعة على طول طريق المشاية.



هذا ويقضي زوار الامام الحسين (عليه السلام) ساعات وأيام في الطريق إلى كربلاء للمشاركة في احياء مراسم أربعينية أبي عبد الله في مسيرة المشايا سيراً على الأقدام للوصول إلى كربلاء المقدسة.



ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.



وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام).