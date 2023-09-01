قائمة بالمحافظات العراقية المعطلة للدوام الرسمي لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية

محافظة كربلاء، عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي 30 أب/ أغسطس 2023.محافظة النجف، عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد الماضي 27 أب/ أغسطس 2023، ولغاية يوم الخميس المقبل 9 أيلول 2023 على ان يستأنف الدوام يوم الاحد الموافق 10 أيلول 2023.محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاحد 3 أيلول 2023، حتى يوم الخميس 7 أيلول 2023 باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية.*محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي للأيام (الأحد والاثنين والثلاثاء 3/4/5 أيلول 2023) من الأسبوع المقبل.*محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 3 أيلول 2023 ولغاية يوم الخميس 7 أيلول 2023.*محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد 3 أيلول وحتى يوم الخميس 7 أيلول، باستثناء المصارف والدوائر الخدمية والصحية، والدوائر التي ترتبط عملها بمراسم الزيارة الأربعينية.*محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 أيلول وحتى يوم الخميس الموافق 7 أيلول 2023، عدا المصارف والدوائر الخدمية التي ترتبط عملها بمراسم الزيارة.*محافظة الديوانية، تعطيل الدوام الرسمي لأيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل عدا الدوائر الخدمية والامنية.