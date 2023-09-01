خطيب الصدريين بالكوفة يستذكر "شهداء ثورة عاشوراء": قتلوهم من أجل السلطة

وقال الحسيني خلال خطبة اليوم،: "مرت علينا قبل يومين الذكرى السنوية لفاجعة ثورة عاشوراء التي استشهد فيها خمسون ونيف من شيب العراق وشبابه الذين قتلتهم آلة الموت المتوحشة من أجل السلطة التي لم يجن الشعب منها غير الخراب والدمار على مدى عشرين سنة سنهاء".وأضاف: "لقد حرم الله إيذاء الانسان بفعل أو كلمة من دون ذنب، فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله".وأكمل: "يقتلون الأبرياء ويسفكون دماءهم، ويضرمون النيران في صدور والديهم وزوجاتهم وأطفالهم، متسائلًا: كيف ينظرون لأطفالهم وقد أيتموا الأطفال؟ وكيف ينظرون لأمهاتهم وقد أثكلوا الأمهات؟".واسترسل: "وقال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، وقال الإمام الباقر (عليه السلام): من قتل مؤمنًا متعمدًا أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، خاتمًا: اللهم انتقم للشهداء انتقامًا عاجلًا تشفي به صدور قوم مؤمنين".